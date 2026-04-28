Путин: Киевский режим ежедневно теряет территории на линии фронта

Деловая газета "Взгляд"

Киевский режим ежедневно теряет территории на линии фронта, а из-за неспособности изменить ситуацию делает ставку на террор, заявил президент России Владимир Путин на совещании по обеспечению безопасности выборов.

«Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения и каждый день теряет определенные территории», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что именно из-за невозможности изменить ситуацию на фронте киевский режим перешел к откровенным террористическим методам.

Ранее Путин заявил о росте рисков террористических угроз в России.