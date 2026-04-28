Появились подробности об эвакуации в Туапсе после удара ВСУ

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туапсе в пункты временного размещения (ПВР) эвакуировали 40 человек. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

По его словам, в ПВР на данный момент находятся 31 взрослый и девять детей. Людей уже обеспечили всем необходимым.

«Группировка спасательных отрядов и спецтехники на месте ЧС наращивается, учитываем обстановку. (...) Делаем все возможное, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия», — написал мэр.

В ночь на 28 апреля украинские войска атаковали город, из-за чего загорелся объект нефтяной промышленности. Из-за пожара на нескольких прилегающих к предприятию улицах началась эвакуация.