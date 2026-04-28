По американской базе ударил «несуществующий» истребитель F-5 ВВС Ирана

Иранские ВВС при ударах по американским базам в марте 2026 года использовали устаревшие истребители производства США, которые в большинстве стран мира списали и забыли, пишет обозреватель Адриен Без (Adrien Bez) в статье для Le Figaro.

Основа боевой авиации Ирана состоит из американских, советских, российских и французских машин прошлых десятилетий. В частности, применяются устаревшие модели производства США — F-4 Phantom II, F-5E/F Tiger II и F-14A Tomcat.

Автор статьи уточнил, что при бомбардировке авиабазы Бюринг в Кувейте был применен истребитель F-5, выпускавшийся с 1959 года до конца 1980-х. Он добавил, что небольшое количество таких машин используется в США для учебных целей, как боевые они давно не применяются.

Вместе с тем, выразил удивление обозреватель, самолету удалось обмануть современную систему ПВО базы, прорваться к цели и нанести удар.

По мнению специализированного сайта Defence Security Asia, успешная атака на базу устаревшим самолетом — «военный урок на все времена: выживание в воздушном пространстве противника зависит не столько от престижности машины, сколько от времени, маршрута, хитрости, а также от халатности противника».

Ранее телеканал NBC News сообщил, что Иран нанес значительный ущерб базам США в макрорегионе, его размер существенно выше, чем заявляется публично.

Кроме того, удары по военным объектам, в частности, по базе в Кувейте, поставили под сомнение нарратив о том, что иранские военно-воздушные силы были полностью выведены из строя в первой фазе войны, подчеркнули журналисты.

Генерал-майор Владимир Попов, в свою очередь, назвал действия иранских пилотов настоящим подвигом.

«Я думаю, что иранские пилоты действительно совершили подвиг. И несмотря на то, что говорят, что техника устаревшая, иранцы ее поддерживают в хорошем работоспособном состоянии, тренируются на ней. А натренированный летчик даже на старой технике может многое сделать», — подчеркнул генерал.

По его словам, иранские летчики при ударе по авиабазе применили классический, но доведенный до совершенства прием — полет на предельно малой высоте с максимальным использованием рельефа местности.