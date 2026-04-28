Европейский союз способен лишь откладывать завершение конфликта на Украине, что будет играть на руку Российской Федерации, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

«У европейцев нет стратегии, которая позволила бы им победить, у них нет и дипломатической стратегии, все, что они могут — это максимально затягивать конфликт», — поделился своей точкой зрения аналитик.

По мнению специалиста, европейское объединение пользуется продолжением конфликта на Украине в попытках ослабить РФ, но это не работает.

Россия не ослабла — она стала сильнее, ее вооруженные силы в настоящее время стали значительно больше, чем были четыре года назад, отметил Меркурис.

Он указал на то, что российское военное производство лучше организовано и выпускает гораздо больше вооружений, чем Европа. Кроме того, Российская Федерация, по сути, лучше любой другой армии отработала способы ведения «дроновой войны», подчеркнул эксперт.

Таким образом, затягивание украинского конфликта играет против Запада и усиливает настороженность российской стороны в отношении крайне непоследовательной и странной политики, которой в данный момент придерживается Европа, резюмировал Меркурис.