У ВСУ заметили передовую американскую ракету класса «воздух-воздух»

Обломки ракеты AIM-120C-8 американского производства, найденные после российского авиаудара по объектам в Днепре, которые используются в интересах вооруженных сил Украины, впервые подтвердили, что Киев применяет одну из самых современных версий ракеты AMRAAM, отличающейся увеличенной дальностью и улучшенной защитой от помех, сообщает портал The War Zone (TWZ).

Фото с маркировкой AIM-120C-8, появившееся в сети, стало первым подтверждением поставок украинской стороне именной этой модификации, поделились подробностями авторы публикации.

Как отмечается в материале, ракеты запускаются с истребителей F-16 или с наземных комплексов NASAMS.

Обозреватели издания предположили, что обломки могли остаться как после воздушного пуска с F-16, так и после запуска NASAMS. При этом поставки новых версий ракет могут свидетельствовать о том, что старые запасы A/B и ранних C-модификаций у бывшей советской республики почти исчерпаны.