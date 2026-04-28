После серии ударов по Туапсе противник в ночь на 28 апреля спровоцировал еще одно серьезное происшествие, атаковав беспилотниками нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). В результате атаки произошел масштабный пожар. Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с «МК» заявил, что противник осознанно добивается экологической катастрофы в Черном море, и назвал ряд объектов в Одессе, уничтожение которых окажется очень болезненным для киевского режима.

Напомним, после непродолжительной паузы в ночь на вторник противник продолжил атаковать Краснодарский край. В результате атаки вражеских беспилотников, которые снова нацелились на нефтеперерабатывающие заводы, произошел серьезный пожар. В тушении задействованы более 160 человек, 46 единиц техники. Началась эвакуация жителей домов, расположенных рядом с НПЗ.

Прошлый пожар после атаки ВСУ тушили в течение пяти дней. Было задействовано до трех сотен человек. Из-за мощного пожара в воздухе было зафиксировано превышение предельно допустимых норм бензола в два-три раза. Прошёл грязный дождь с чёрным налётом, оседающим на машинах, домах. Рядом с атакованным НПЗ произошёл разлив нефтепродуктов. 988 кубометров убрали из реки и с побережья рядом с морским терминалом.

По словам военного эксперт Василия Дандыкина, противник сознательно добивается экологической катастрофы в Чёрном море, осознавая, чем эти удары обернутся.

- Обратите внимание, что через Черное море по южным регионам летит больше всего. ВСУ всячески пытаются сорвать курортный сезон на Кавказском побережье и, разумеется, в Крыму. Достаётся и Севастополю, к которому у бандеровцев особое отношение, так как именно оттуда начиналась «Крымская весна». И, конечно, им абсолютно наплевать, что Чёрное море - это общее море для Турции, Болгарии, Румынии, Грузии. В конце концов, у Украины пока ещё есть выход к Черному морю. Они об этом абсолютно не думают.

- Прямо сейчас какие меры можно предпринять, чтобы минимизировать потери?

- Сейчас там работают наши огневые группы и роты беспилотников. Точно знаю, что работают хорошо - сбивают дроны активно. Уже точно можно сказать, что летит гораздо больше, чем заявляется.

Но в любом случае, необходимо укреплять защиту таких объектов, как НПЗ, дополнительными системами ПВО, например, «Панцирями» новой модификации, мобильными огневыми группами.

Губернатор Севастополя Развозжаев призвал граждан активно вступать в эти огневые мобильные группы. То, что эффект от мобильных групп есть, можно видеть на примере нашего приграничья, где они работают в Брянске, Белгороде, Курске. Но ждать, что беспилотников будет меньше, с учётом вовлечения в производство дронов для нужд Украины всей Европы, очевидно не стоит. По большому счёту, конечно, нужно уничтожать операторов дронов. Без этого никак не обойтись. Нужно находить места на сопредельной территории, где их готовят.

Конечно, риск возникновения экологической катастрофы противнику «по барабану». А если это так, то нам надо ударить по Одессе так же основательно. Мы, конечно, очень бережём природу, перелётных птиц и прочее. Но американцы не берегли в Иране ни соловьёв, ни аистов...

- А есть чем по Одессе ударить?

- Есть, конечно. Про «Орешник», «Кинжалы» не раз уже говорили.

- Удары по каким места стал бы максимально болезненным для противника?

- В первую очередь надо бить по мостам. Можно ударить по одному мосту и перерубить Одессу и Одесскую область пополам. Давно пора сравнять с землей Рени. Румыны, конечно, возбудятся. Вонь будет несусветная. Европа ее подхватит обязательно. И что? Мы уже объективно воюем с НАТО.

Кроме того, у противника все еще работает железнодорожный транспорт. Говорили, что по локомотивам бьём, но если они продолжают кататься, значит, надо усилить удары в том числе и по этим целям.

Отвечать нужно обязательно, на всех направлениях. И тут все средства хороши, включая, может быть, самые необычные, если не доходит. Недавно предлагали ядерную боеголовку снять с большой ракеты...

Справка МК».

В арсенале Ракетных войск стратегического назначения есть ракеты РС-24 «Ярс» с боеголовкой в тонну, а также ракеты РС-18 (по западной классификации «Стилет», масса боевой части 4 тонны) и РС-20 ( по западной классификации «Сатана», масса боевой части 10 тонн).

- Несмотря на то, что противник «кошмарит» Юг России, по центру не практически прилетает. С чем это может быть связано? В гуманность противника не особо верится.

- Опасаюсь, что с помощью Запада противник может сварганить дальнобойные ракеты. Это могут быть примитивные, дозвуковые ракеты, но с дальностью полета до тысячи километров. И то, что сейчас летит на тот же Севастополь, Туапсе, Усть-Лугу, они могут направить и на Москву. Остановить бандеровцев может только сила, безо всяких сантиментов. Иначе такая ракета появится. «Фламинго» уже у них есть. Это достаточно большая «дура», но может появиться ещё что-нибудь. Денег они не жалеют, равно как и своих людей — миллионом больше, миллионом меньше — какая Зеленскому разница?