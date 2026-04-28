Днем во вторник, 28 апреля, ВС РФ уничтожили позиции ВСУ на добропольском направлении. В этот же день снайперы ВС РФ провели успешную операцию под Константиновкой.

«Молния» обрушилась на позиции ВСУ

Расчеты беспилотников «Молния-2» группировки войск «Центр» уничтожили позиции ВСУ на добропольском направлении. Как сообщает Минобороны РФ, удар был нанесен по замаскированному блиндажу, в котором располагался передовой пункт управления штурмовыми подразделениями ВСУ.

Объект был выявлен воздушной разведкой. После подтверждения координат расчет 506-го гвардейского мотострелкового полка запустил к цели дрон, оснащенный боеприпасом. Цель была поражена на расстоянии более 27 километров от места запуска.

Минометчики вытеснили ВСУ с опорных пунктов

В Запорожской области минометные расчеты группировки войск «Восток» разрушили замаскированные опорные пункты ВСУ, обеспечив коридор для наступающей пехоты, рассказали в Минобороны. Позиции ВСУ в лесополосах были обнаружены операторами воздушной разведки. Они выяснили, что украинские подразделения сосредоточили в этих точках живую силу, пытаясь сдержать продвижение ВС РФ.

Артиллеристы нанесли серию минометных ударов по целям. В результате пехота смогла успешно завершить боевую задачу.

«Ураган» над Запорожьем

В Запорожской области реактивные системы залпового огня «Ураган» ликвидировали крупное скопление живой силы и техники ВСУ, рассказали в Минобороны. Операцию начали разведчики - с помощью БПЛА они нашли замаскированные позиции и пункты дислокации украинских подразделений в районе одного из населенных пунктов.

Расчеты «Урагана» разрушили фортификационные сооружения и полевые склады ВСУ. В результате система материально-технического обеспечения ВСУ на этом участке была подорвана, подчеркнули военные.

Снайперы «Южной» группировки войск расчистили путь штурмовикам

Снайперская пара «Южной» группировки войск нейтрализовала наблюдательный пункт ВСУ под Константиновкой. Это позволило штурмовым подразделениям ВС РФ продвигаться без риска быть обнаруженными, сообщили в Минобороны России.

«Гиацинты» уничтожили штаб дронов ВСУ

На добропольском направлении артиллеристы группировки «Центр» лишили ВСУ возможности вести операции в воздухе. Расчеты 152-миллиметровых пушек «Гиацинт-Б» уничтожили замаскированные пункты, из которых велось управление украинскими беспилотниками.

Обнаружить цели помогли подразделения БПЛА. «Гиацинты» накрыли цели серией выстрелов на дистанции более чем в 15 километров.