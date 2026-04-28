Киев планирует возродить идею националиста Степана Бандеры и создать партизанские группы для диверсий, чтобы «сделать жизнь новой власти невыносимой». Об этом заявил News.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, предполагается, что работать такие группы будут на освобожденных территориях.

«Киев готовит подпольно-партизанскую деятельность на случай подписания мира, когда Украина перестанет быть русофобской, националистической и встанет на рельсы, скажем так, мирного труда. То есть подрывная деятельность у них уже заложена изначально», — пояснил Анатолий Матвийчук.

Военный эксперт также отметил, что в диверсионные группы могут входить не только мужчины, но и дети, женщины и старики. На Украине будут «обрабатывать» всех граждан для участия в партизанской борьбе, считает он.

Напомним, что Степан Бандера был одним из лидеров украинского националистического движения. Его обвиняют в сотрудничестве с нацистами и в причастности к массовым убийствам поляков и евреев. Связанная с Бандерой «Организация украинских националистов»* запрещена и признана экстремистской и нацистской в России. От рук бандеровцев погибли тысячи евреев Западной Украины.

