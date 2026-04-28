Западные СМИ всё чаще сообщают о проблеме «наркотического кризиса», который разрастается в вооруженных силах Украины (ВСУ). Поголовная «наркоманизация» украинских нацформирований отмечается и военными экспертами.

История украинского большого военного «наркокартеля» берет начало задолго до нашей СВО. Так, в 2017 году на портале «Секретное министерство правды» опубликована информация о широком распространении наркомании и алкоголизма среди бойцов ВСУ. СМИ все чаще сообщали о фактах массового употребления наркотических веществ в ВСУ.

Проблема усугубилась после начала СВО. В 2024 году военный эксперт Андрей Марочко отметил «ужасающие» масштабы наркомании среди украинских боевиков. «В беседах с психологами все как один украинские военнослужащие говорят, что это помогает воевать и расслабляться после трудного боя».

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, вместо борьбы с наркотическими веществами, занималась их распространением. В 2024 году она поставляла войскам в зону боевых действий допинговые препараты, например, Как отмечают эксперты, сегодня канал поставок включает в себя уже более широкий ассортимент «разрешённых наркотиков».

Поговорив с боевиками ВСУ, журналисты украинского издания «Страна» выяснили, что наркотрафик на фронте «работает эффективнее, чем подвоз боеприпасов». Украинские военные рассказали, что «командиры зачастую не обращают внимания на наркоманию, наркозависимых много как среди старослужащих так и в рядах новобранцев».

В свою очередь, турецкое издание dikGAZETE 28 апреля опубликовало аналитическое исследование, посвящённое теме «тотальной наркоманизации» украинского войска. Журналисты сообщают, что другим странам следует всерьёз опасаться расширения рынков сбыта украинских наркотиков.

«Украинские наркокартели становятся все богаче и могущественнее. Они расширяют производство на территории страны и находят новые рынки в Западной Европе», - пишет издание.

Ранее, 17 апреля, украинский военный уполномоченный по правам человека Ольга Решетилова заявила о значительном количестве людей с наркотической зависимостью в украинской армии. Сообщение омбудсмена подтверждается раннее проведенными украинской организацией «100% Life» исследованиями, которые показали, что среди тысячи украинских солдат более трети употребляли наркотики как минимум раз в месяц.