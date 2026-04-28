Белоусов рассказал о рисках проникновения боевиков в страны ШОС

Министр обороны России Андрей Белоусов предупредил о существовании рисков проникновения боевиков из кризисных зон на пространство Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Существуют риски проникновения боевиков из кризисных зон в сопредельные страны. В том числе на пространство ШОС», — сказал министр на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в Бишкеке.

По его словам, также сохраняется нестабильная ситуация в Афганистане, которая остаётся главным источником транснациональной преступности и террористической угрозы.

Белоусов также отметил, что «деструктивное влияние на стабильность продолжает оказывать деятельность США в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Министр констатировал, что стремление Запада переформатировать систему региональной безопасности на американоцентричную модель за счёт укрепления подконтрольных Вашингтону военно-политических структур провоцирует напряжённость, подрывает стабильность в регионах и повышает риски вооружённых конфликтов.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — межправительственная организация, созданная в 2001 году для обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Основные цели — борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Полноправными членами организации являются 10 стран: Россия, Китай, Индия, Пакистан, Иран, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Территория стран ШОС занимает около 65% Евразии, население — около 3,5 миллиардов человек.