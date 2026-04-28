Донбасс может перейти под контроль Вооруженных сил России до конца лета, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» профессор дипломатической академии МИД РФ, военный эксперт Александр Артамонов.

© Московский Комсомолец

По словам собеседника издания, осталось освободить Славянск и Краматорск, продвижение пойдет через Константиновку и Рай-Александровку.

«На этом закончится «страна городов», как ее называют украинские вояки», - отметил эксперт.

Начнется не очень населенная, топкая местность вплоть до государственной границы России, подчеркнул аналитик.

Артамонов пояснил схему наступления — если ВС РФ закрепятся в Константиновке и продвинутся вдоль русла реки Сухой, они выйдут на позиции в Рай-Александровке. Как только населенный пункт будет освобожден наполовину — можно устанавливать гаубицы на господствующей высоте, поделился своей точкой зрения специалист.

Тогда по Славянску начнут бить прямо по квадратам, вооруженные силы Украины уже потихоньку выводят гарнизон из этого города, резюмировал эксперт.