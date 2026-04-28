Пока внимание было сосредоточено на северном фронте, внезапно ожило «противоположное» направление, куда ВСУ забрасывали десятки тысяч солдат. Как сообщает «Царьград», на «тайном» участке ЛБС произошел «натуральный голодомор», а главком ВСУ Александр Сырский показал очередную «лживую реакцию».

«Дронов тут тьма»

Как заявил военный обозреватель Михаил Дегтярев, российские военные продвинулись по направлению к Александровке и Коровьему Яру. Бойцы закрепились в сельскохозяйственных постройках. В Лимане положение тяжелое из-за переброски огромных резервов ВСУ. Тем не менее бригады противника активно перемалываются, а оголение других участков фронта упрощают движение российских военных.

«Дронов тут тьма, что с нашей стороны, что со стороны ВСУ. <…> На этом участке просто бойня», — заявил он.

Движение также фиксируется севернее Редкодуба. Также военные ВС РФ зашли на новом участке в Харьковской области — есть «зацеп» за восточную часть села Глущенково на боровском направлении.

Также успехи есть на константиновском направлении: там бойцам удалось зайти Константиновку и зачистить сразу три улицы с частным сектором. Дегтярев отмечает, что ситуация там сейчас крайне динамичная и даже украинские ресурсы признают, что пехотинцы ВС РФ «лезут и лезут».

«Настоящий голодомор»

Произошедшие год назад события в Курской области до сих пор оказывают прямое влияние на оперативную обстановку на добропольском направлении. Как заявил полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк, после закрепления в Гришино обеспечение безопасности флангов от ударов ВСУ стало первостепенной задачей, а параллельно с продвижением в направлении Василевки российские военные переориентировали атаки на юг, продолжая оказывать давление на украинские позиции вдоль трассы E50.

В результате ВСУ были вынуждены полностью оставить участок. К северу от Гришино задача оказалась сложнее. Там оборона ВСУ держалась на Родинском и Белицком. На первом этапе ВС РФ предпринимали явные атаки на Новый Донбасс, вытесняя ВСУ из Родинского — успех там был частичным, но, как выяснилось, не они были основными целями наступление.

Главной целью оказалось Белицкое — город, который месяцами был неприступен. На первом этапе ВС РФ ограничились лишь полным дроновым контролем двух западных подъездных путей. По мере того, как украинские подразделения втягивались в бои по флангам, российские военные совершили рывок.

«Украинское командование и связанные с ним картографические сервисы по неизвестным причинам не сообщают о боевых действиях ни в городе, ни вблизи него. Однако, согласно сообщениям из украинских военных Telegram-каналов, к 25 апреля ВСУ фактически уже оставили Билецкое», — заявил Антонюк.

Антонюк считает, что текущие провалы — последствия попытки Киева захватить Курскую область. Для ВСУ операция стала военной и стратегической катастрофой, ведь безвозвратные потери украинской армии составили свыше 74 тысяч солдат и около 800 единиц бронетехники. Необходимость переброски значительных сил привела к ослаблению обороны.

«Курская авантюра вместо достижения своих целей привела к серьезному ухудшению общего положения ВСУ на фронте. Украинская власть и командование продолжают демонстрировать нежелание признавать свои преступные приказы. Наиболее ярким примером служит лживая реакция главкома Сырского на ситуацию с многомесячным голодомором, устроенным своим бойцам на передовой командирами 14-й мехбригады и 10-го армейского корпуса ВСУ под Купянском», — добавил полковник.

Два дня назад ситуация вскрылась, а украинский генштаб поспешил заявить о наказании командующих «за ложные доклады». Однако даже такая «кара» оказалась враньем — командира 14-й бригады отстранили за проступки еще за неделю до того, как ситуация стала публичной, а бригадный генерал Сергей Перец в действительности был ранен еще в декабре 2025 года и до апреля лечился в госпитале. За две недели до скандала он уже убыл на новое место службы.

Уничтожение АЗС

На гуляйпольском направлении ВС РФ растягивают оборону противника. Кроме того, фиксируется движение с северного и южного направлений, а с востока предпринимаются попытки продавить клин в районе Гуляйпольского. ВСУ стремятся стабилизировать ситуацию за счет превентивных ударов.

На ореховском участке фронта в районах Степногорска и Приморского продолжаются ожесточенные бои. Подразделения российской армии продвигаются в районе Воздвижевки, усиливая давление и расширяя зону контроля на смежных участках.

Вместе с тем заметно радикальное изменение стратегии воздушного конфликта, которое ставит под вопрос продолжение боевых действий. Как ранее отмечал полковник Аслан Нахушев, вероятным ответом нашей армии за атаки по Туапсе и другим городам станет уничтожение АЗС — в результате противнику придется идти пешком, не имея ни одного транспортного средства под рукой.

На днях военный обозреватель Юрий Подоляка констатировал, что российские военные начали бить по заправкам. Он отметил, что в Днепропетровской области «Герань» ударила по станции, на которой находились сразу три бензовоза — удар в подобную цель гарантирует выгорание АЗС.