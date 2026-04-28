«Голодомор» на самом «тайном» участке ЛБС: настоящая «бойня» и «лживая реакция» Сырского

Никита Бородкин

Пока внимание было сосредоточено на северном фронте, внезапно ожило «противоположное» направление, куда ВСУ забрасывали десятки тысяч солдат. Как сообщает «Царьград», на «тайном» участке ЛБС произошел «натуральный голодомор», а главком ВСУ Александр Сырский показал очередную «лживую реакцию».

«Дронов тут тьма»

Как заявил военный обозреватель Михаил Дегтярев, российские военные продвинулись по направлению к Александровке и Коровьему Яру. Бойцы закрепились в сельскохозяйственных постройках. В Лимане положение тяжелое из-за переброски огромных резервов ВСУ. Тем не менее бригады противника активно перемалываются, а оголение других участков фронта упрощают движение российских военных.

«Дронов тут тьма, что с нашей стороны, что со стороны ВСУ. <…> На этом участке просто бойня», — заявил он.

Движение также фиксируется севернее Редкодуба. Также военные ВС РФ зашли на новом участке в Харьковской области — есть «зацеп» за восточную часть села Глущенково на боровском направлении.

Также успехи есть на константиновском направлении: там бойцам удалось зайти Константиновку и зачистить сразу три улицы с частным сектором. Дегтярев отмечает, что ситуация там сейчас крайне динамичная и даже украинские ресурсы признают, что пехотинцы ВС РФ «лезут и лезут».

«Настоящий голодомор»

Произошедшие год назад события в Курской области до сих пор оказывают прямое влияние на оперативную обстановку на добропольском направлении. Как заявил полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк, после закрепления в Гришино обеспечение безопасности флангов от ударов ВСУ стало первостепенной задачей, а параллельно с продвижением в направлении Василевки российские военные переориентировали атаки на юг, продолжая оказывать давление на украинские позиции вдоль трассы E50.

В результате ВСУ были вынуждены полностью оставить участок. К северу от Гришино задача оказалась сложнее. Там оборона ВСУ держалась на Родинском и Белицком. На первом этапе ВС РФ предпринимали явные атаки на Новый Донбасс, вытесняя ВСУ из Родинского — успех там был частичным, но, как выяснилось, не они были основными целями наступление.

Главной целью оказалось Белицкое — город, который месяцами был неприступен. На первом этапе ВС РФ ограничились лишь полным дроновым контролем двух западных подъездных путей. По мере того, как украинские подразделения втягивались в бои по флангам, российские военные совершили рывок.

«Украинское командование и связанные с ним картографические сервисы по неизвестным причинам не сообщают о боевых действиях ни в городе, ни вблизи него. Однако, согласно сообщениям из украинских военных Telegram-каналов, к 25 апреля ВСУ фактически уже оставили Билецкое», — заявил Антонюк.

Антонюк считает, что текущие провалы — последствия попытки Киева захватить Курскую область. Для ВСУ операция стала военной и стратегической катастрофой, ведь безвозвратные потери украинской армии составили свыше 74 тысяч солдат и около 800 единиц бронетехники. Необходимость переброски значительных сил привела к ослаблению обороны.

«Курская авантюра вместо достижения своих целей привела к серьезному ухудшению общего положения ВСУ на фронте. Украинская власть и командование продолжают демонстрировать нежелание признавать свои преступные приказы. Наиболее ярким примером служит лживая реакция главкома Сырского на ситуацию с многомесячным голодомором, устроенным своим бойцам на передовой командирами 14-й мехбригады и 10-го армейского корпуса ВСУ под Купянском», — добавил полковник.

Два дня назад ситуация вскрылась, а украинский генштаб поспешил заявить о наказании командующих «за ложные доклады». Однако даже такая «кара» оказалась враньем — командира 14-й бригады отстранили за проступки еще за неделю до того, как ситуация стала публичной, а бригадный генерал Сергей Перец в действительности был ранен еще в декабре 2025 года и до апреля лечился в госпитале. За две недели до скандала он уже убыл на новое место службы.

Уничтожение АЗС

На гуляйпольском направлении ВС РФ растягивают оборону противника. Кроме того, фиксируется движение с северного и южного направлений, а с востока предпринимаются попытки продавить клин в районе Гуляйпольского. ВСУ стремятся стабилизировать ситуацию за счет превентивных ударов.

На ореховском участке фронта в районах Степногорска и Приморского продолжаются ожесточенные бои. Подразделения российской армии продвигаются в районе Воздвижевки, усиливая давление и расширяя зону контроля на смежных участках.

Вместе с тем заметно радикальное изменение стратегии воздушного конфликта, которое ставит под вопрос продолжение боевых действий. Как ранее отмечал полковник Аслан Нахушев, вероятным ответом нашей армии за атаки по Туапсе и другим городам станет уничтожение АЗС — в результате противнику придется идти пешком, не имея ни одного транспортного средства под рукой.

На днях военный обозреватель Юрий Подоляка констатировал, что российские военные начали бить по заправкам. Он отметил, что в Днепропетровской области «Герань» ударила по станции, на которой находились сразу три бензовоза — удар в подобную цель гарантирует выгорание АЗС.