«Противник беспомощно наблюдает»: военкор рассказал об «экскурсиях» дронов РФ

Российские дроны спокойно ведут воздушную разведку над Днепропетровском (украинское название Днепр), и Вооруженные силы Украины не могут до них дотянуться. Об «экскурсиях» российских беспилотников рассказал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

Военкор опубликовал кадры с видами города, снятыми с беспилотника, отметив, что нет «никакой спешки и никакого противодействия».

«Российский разведывательный БПЛА неспешно утюжит небо над Днепропетровском, методично фиксируя ключевые точки города. И это, пожалуй, красноречивее любого удара», — отметил Александр Коц.

По его словам, возможности российских разведывательных дронов за последний год «изменились кардинально», теперь они летают на высоте 4–5 км, а ПВО противника «беспомощно наблюдает, как над городом часами висит «глаз»».

«Зафиксированы случаи, когда один разведчик работал над Днепропетровском более пяти часов подряд, корректируя удары и сканируя районы. (…) Открытое небо над Днепропетровском — это уже оперативная реальность, с которой украинским силам пока нечем эффективно работать», — констатировал он.

Ранее военный аналитик Юрий Баранчик назвал «пять шагов», которые необходимы для победы ВС РФ в спецоперации на Украине. Среди того, что необходимо сделать по его мнению, производство множества недорогих дронов, а также антидроновых комплексов, РЭБ, систем связи и разведки.

Также, по его словам, российские военные должны лишить западную поддержку политического эффекта. Для этого нужно бить по портам в Одессе и логистическим узлам в Галиции, чтобы европейцы видели, как их налоги «превращаются в груду дымящихся головешек».