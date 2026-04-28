Ядерный удар и «ад повсюду»: главные новости о войне на Ближнем Востоке

Пока цены на нефть преодолевают трехнедельные максимумы, а генералы США опасаются ядерной войны, надежда на мир на Ближнем Востоке тает. «Рамблер» собрал главные новости о конфликте на Ближнем Востоке к этому часу.

Трамп не принимает предложение Ирана

Как сообщили источники CNN, на закрытой встрече в Белом доме 28 апреля президент США Дональд Трамп дал понять, что вряд ли примет последнее предложение Ирана о прекращении войны. Тегеран предложил план, предусматривающий открытие Ормузского пролива, но оставляющий вопросы о ядерной программе для следующих переговоров. В то же время пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила журналистам, что предложение Ирана все еще «обсуждается».

Срочный приказ Израиля

Израиль издал срочный приказ об эвакуации более чем десятка ливанских деревень, сообщает CNN. Израильские власти заявили, что это делается «ради безопасности» местных жителей и в связи с тем, что «Хезболла» якобы нарушила соглашение о прекращении огня.

Обе стороны обвиняет друг друга в нарушениях перемирия. По данным Министерства здравоохранения Ливана, воскресенье стало самым смертоносным днем по количеству жертв среди мирных жителей с момента начала перемирия: по всей стране погибли 14 человек.

Шпионаж и Starlink

Иранская полиция задержала людей, подозреваемых в шпионаже с использованием устройств Starlink, сообщает Al Jazeera. Утверждается, что они передавали конфиденциальную информацию и изображения иностранным разведывательным службам. По данным тегеранской полиции, подозреваемые арендовали квартиру, которая использовалась в качестве «базы для шпионской деятельности».

Цены на нефть

Во вторник, 28 апреля, мировые цены на нефть впервые за три недели превысили отметку в 110 долларов за баррель, сообщает CNN. Трейдеры опасаются, что США и Иран так и не приблизились к соглашению о прекращении войны и разблокировке жизненно важного Ормузского пролива. Стоимость нефти марки Brent выросла на 2,7 процента - до 111,2 доллара за баррель в начале утренних торгов.

Страх перед ядерной войной

Профессор Миссурийского университета Майкл Хадсон сообщил о страхе американских генералов, что президент США Дональд Трамп может развязать ядерную войну. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на интервью Хадсона.

По его словам, в СМИ появляется всё больше информации о ссорах, которые происходят в ситуационной комнате Белого дома. Хадсон утверждает, что генералы «просто отказываются передавать Трампу коды от ядерного оружия».

«Вот насколько все безумно», - подчеркнул Хадсон.

«Ад повсюду»

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен спрогнозировал «ад повсюду» в случае, если США возобновят боевые действия на Ближнем Востоке. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По словам Малинена, если война возобновится в полную силу, это будет означать, что Израилю удалось «заманить» американцев обратно в конфликт.

Лидеры стран Персидского залива встретятся в Саудовской Аравии

Двадцать восьмого апреля в Джидде пройдет заседание Совета сотрудничества стран Персидского залива, которое станет первой очной встречей лидеров с тех пор, как их государства оказались втянуты в войну, пишет The Guardian. Цель встречи -выработка ответа на тысячи ракетных и беспилотных атак Ирана.