ВСУ нанесли удар по администрации Марковки в ЛНР
В результате атаки центра Марковки Луганской народной республики здание местная администрация получила повреждения, несколько человек получили ранения, подробности уточняются, сообщили в оперативных службах региона.
ВСУ атаковали центр Марковки Марковского муниципального округа Луганской Народной Республики, передает ТАСС.
Под обстрел попало здание местной администрации, в результате чего были зафиксированы раненые среди находившихся внутри людей. Точная информация о количестве пострадавших и степени разрушений уточняется.
Ранее украинский беспилотник совершил атаку на спасателей, которые тушили пожар в Луганской народной республике.
В ЛНР в результате удара украинского беспилотника погибли три человека.