ВСУ нанесли удар по администрации Марковки в ЛНР

ВСУ атаковали центр Марковки Марковского муниципального округа Луганской Народной Республики, передает ТАСС.

Под обстрел попало здание местной администрации, в результате чего были зафиксированы раненые среди находившихся внутри людей. Точная информация о количестве пострадавших и степени разрушений уточняется.

Ранее украинский беспилотник совершил атаку на спасателей, которые тушили пожар в Луганской народной республике.

В ЛНР в результате удара украинского беспилотника погибли три человека.