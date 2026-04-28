Генерал рассказал о схеме атак дронов ВСУ на Севастополь и Туапсе

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов считает, что дроны, атаковавшие Севастополь и Туапсе, могли запустить из южных регионов Украины или с моря. Об этом военный рассказал «Московскому комсомольцу».

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщал, что в результате атаки дронов 26 апреля в городе погиб местный житель, несколько домов получили повреждения и произошли возгорания. Утром 28 апреля в Севастополе было сбито два дрона, никто не пострадал.

Кроме того, Туапсе был несколько раз атакован украинскими беспилотниками в апреле. Двадцатого апреля в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в море в районе Туапсе появилось нефтяное пятно. К разливу нефтепродуктов привела атака дронов по морскому терминалу. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что 28 апреля из-за новой атаки беспилотников произошел масштабный пожар на НПЗ в Туапсе. Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали.

Попов заявил, что ВСУ получают множество беспилотников от западных стран, поэтому атаки продолжаются. Генерал-майор предположил, что дроны идут на предельно малой высоте над нейтральными водами.

«Потом [дроны] выходят строго на север по черноморским берегам, наносят удар по Севастополю или летят дальше», - сказал Попов.

Летчик добавил, что дроны могут взлетать с кораблей. Ночью, по его словам, таким способом ВСУ могут запускать несколько десятков дронов, после чего корабли уходят в порт «какой-нибудь третьей страны».