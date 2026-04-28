Военный аналитик Андрей Кошкин прокомментировал планы украинских военных заменить в решении логистических задач на передовой бойцов на наземные робототехнические комплексы (НРТК).

Ранее портал Defense News со ссылкой на главу Минобороны Украины Михаила Фёдорова сообщил, что Киев намерен заключить контракты на поставку 25 тыс. наземных робототехнических комплексов.

Анализируя планы Киева, Кошкин отметил, что инициатива по замене солдат роботизированными системами не является самостоятельным решением Украины. По мнению эксперта, НРТК стали главным элементом испытаний западных военных доктрин в реальных боевых условиях.

Масштабные поставки НРТК, о которых заявляет Киев, полностью укладываются в логику западных военных трендов. На самом деле Украина сегодня выступает в роли лаборатории, где западный мир тестирует свои теоретические наработки по роботизации поля боя. Все эти планы по замене живой силы роботами в логистике уже давно расписаны в учебниках США и Европы. То, что мы видим сегодня — это лишь практическое воплощение того, что на Западе спроектировали и профинансировали, а теперь инсталлируют в ВСУ в виде конкретных робототехнических комплексов. Андрей Кошкин Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог

Эксперт подчеркнул, что наращивание количества НРТК на передовой свидетельствует о переходе конфликта в фазу высокотехнологичного противостояния. При этом Кошкин добавил, что российские военные также активно используют наземные роботизированные комплексы, и успех определяется эффективностью их применения, а не только количеством.

«Появление тысяч НРТК на линии соприкосновения, безусловно, влияет на ход СВО. Это современные высокотехнологичные подходы: сегодня побеждает тот, кто способен эффективно применять робототехнику для изнурения противника в затяжном конфликте. Важно понимать, что не только Украина делает ставку на наземные системы — мы занимаемся тем же самым. И пока итоговая оценка такова: российские войска наступают, а значит, наши методы применения высокотехнологичных средств, включая НРТК, оказываются более эффективными, несмотря на поддержку Киева всем западным миром», — сказал аналитик.

Особое внимание Кошкин уделил финансовой прозрачности анонсированных Киевом контрактов на 25 тысяч роботов. По словам эксперта, в условиях системной коррупции на Украине закупка дорогостоящих наземных комплексов рискует превратиться в масштабную схему по хищению бюджетных средств.

«Планы Украины по закупке НРТК открывают огромные возможности для коррупции. Если вспомнить слова [экс-президента США Джо] Байдена о том, что Украина — самая коррумпированная страна, то становится очевидно: значительная часть средств, выделенных на эти высокотехнологичные системы, может просто осесть в карманах. В бюджете на военные нужды заложены миллиарды, в том числе на беспилотную транспортную логистику и эвакуационные роботы. Украинские чиновники и военные прекрасно понимают ситуацию и, судя по всему, уже приготовились наживаться на поставках НРТК, как и на любой другой составляющей этой помощи», — заявил специалист.

Ранее боец ВС России рассказал о работе боевых роботов в зоне СВО.