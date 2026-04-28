Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко сообщил, что в рядах российского «Африканского корпуса» есть жертвы после атаки повстанцев в Мали. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Борисенко, 25 апреля в Мали террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России), а также турецкие сепаратисты произвели скоординированные атаки.

«Совместными усилиями они во многих частях страны нанесли удары по вооруженным силам этой страны и, к сожалению, по подразделению нашего «Африканского корпуса». В результате имеются жертвы с нашей стороны», — пояснил дипломат.

28 апреля информационное агентство «Вести» сообщало, что благодаря умелым действиям военнослужащих «Африканского корпуса» Вооруженных сил России в Мали удалось избежать повторения сирийского сценария.

Согласно имеющимся данным, бойцы «Африканского корпуса» эффективно организовали защиту президентского дворца, удерживая под контролем ключевые позиции, аэродромы и национальный арсенал в городе Кати. Их слаженные действия позволили создать надежную оборону для подразделений президентской гвардии и национальных вооруженных сил, что не дало возможности захватить президентский дворец.