Российские подразделения смогли продвинуться на ряде участков в районе Волчанска и идут к селу Шестеровка с двух сторон. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева, российские военные «пробиваются» к Шестеровке от Симоновки и Верхней Писаревки. Также ожесточенные бои идут на территории села Покаляное и в окрестностях Караичного.

При этом связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный Ветер» уточнил, что за сутки ВС России смогли продвинуться на шести участках и сейчас ведут бои в районе Шестеровки и под Лосевкой.

Ранее Минобороны России заявило об освобождении села Волчанские Хутора в Харьковской области. Также российские военные в ходе ожесточенных боев взяли под контроль поселок Ветеринарное.

По данным СМИ, после падения Волчанских Хуторов и высот у Вооруженных сил Украины «посыпалась вся оборона». Не спасли ситуацию и резервы, переброшенные с купянского направления.