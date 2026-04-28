Израиль уничтожил тысячу объектов и сооружений «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении тысячи объектов и сооружений на юге Ливана, утверждая, что их использовало для нападений движение «Хезболла». Об этом пишет РИА Новости.

«Войска ЦАХАЛ под командованием 91-й дивизии в Южном Ливане уничтожили более 1000 объектов террористической инфраструктуры, используемых «Хезболла» для осуществления нападений», - подчеркнули в пресс-службе.

При этом, по данным Армии обороны Израиля, уничтожались и «заминированные здания, где находилось оружие». Однако военные не утонили, за какой именно срок было уничтожено такое количество объектов.

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале «наступательной кампании» против «Хезболлы» в Ливане. 24 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия будет «сохранять контроль над безопасностью» в районах Ливана до реки Литани. В полночь 17 апреля по московскому времени вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, стороны договорились о перемирии на 10 дней.

При этом, по данным СМИ, вооруженные силы Израиля во время перемирия взрывали дома в населенных пунктах на юге Ливана, которые ранее были покинуты местными жителями, реализуя тактику «выжженной земли». Так, в результате обстрелов в ливанском поселке Кбриха были полностью разрушены две школы, также под удар попало кладбище, расположенное неподалеку от них.