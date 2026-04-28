Нанесен удар по штабу вооруженных сил Украины в Шосткинском районе Сумской области, откуда координировались действия украинских ДРГ и удары по ВС РФ, заявил в интервью РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

© Московский Комсомолец

Очень хорошо прилетело в Шосткинский район, где украинские войска оборудовали временный штаб координации, откуда шли данные для ударов по Вооруженным силам России на линии фронта и координировались действия ДРГ, проникающих в "серую зону", поделился подробностями собеседник агентства.

По информации Лебедева, также в Шосткинском районе поразили систему дальней связи вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось о серьезных потерях украинской армии в боях в Сумской области. 27 апреля ВС РФ освободили село Таратутино.