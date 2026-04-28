В родном городе Зеленского сообщили об ударе по важному объекту

Объекты инфраструктуры повреждены в Кривом Роге в Днепропетровской области в результате ударов Вооруженных сил (ВС) России 28 апреля.

Об этом сообщил глава городского совета Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

«В результате ночной атаки был поврежден объект инфраструктуры, без потерь. Последствия утренней атаки уточняются», — сказано в сообщении.

Чуть позже Вилкул сообщил о новом ударе, в результате которого, по его словам, один человек не выжил и еще один получил ранения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС России в течение недели с 20 по 26 апреля нанесли несколько тысяч ударов по Украине. «В течение прошлой недели РФ выпустила по Украине около 1900 ударных дронов, почти 1400 управляемых авиационных бомб и около 60 ракет разных типов», — написал украинский лидер.