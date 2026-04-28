Военный аналитик Юрий Баранчик назвал «пять шагов», которые необходимы для победы ВС РФ в спецоперации на Украине. Об этом сообщает «Царьград».

По мнению аналитика, в первую очередь России нужно сделать конфликт дешевле для себя. ВС РФ нужно множество недорогих, эффективных средств нападения и защиты — дроны, антидроновые комплексы, РЭБ, системы связи и разведки.

Следующий шаг — защита тыла. За счет производства в Европе украинскому режиму недавно удалось впервые превзойти Россию по количеству дроновых атак. Кроме того, удары стали наноситься на большее расстояние, чем раньше.

«У нас же есть модная тема "комплексное развитие территорий", когда к новому микрорайону положены школы и больницы? Так вот надо нечто такое же, только для важных объектов. Для каждого должно быть понимание, кто и чем его защищает. А объект без прикрытия не должен считаться нормальным», — заявил Баранчик.

Также российские военные должны лишить западную поддержку политического эффекта. Нужно без оглядки ударять по портам в Одессе и логистическим узлам в Галиции, чтобы европейцы видели, как их налоги «превращаются в груду дымящихся головешек». Учитывая грызню внутри европейских стран, фактор «чудовищно дорогой дружбы с Киевом» будет использоваться политическими оппонентами.

Другой важный элемент — строгая экономическая дисциплина внутри России. ВПК должен стать тотальным приоритетом в хозяйствовании. Эксперт считает, что в стране следует провести оптимизацию расходов, направив основные усилия на кадры для военных производств, станки, электронику и бесперебойное снабжение армии.

Последний, пятый шаг — «понятная даже школьнику» политическая цель спецоперации. Без нее конфликт превращается в один из рычагов давления «партнеров по Анкориджу».

«Реальный путь к перелому — это не один "решающий удар", а три параллельных: массовый ВПК, защита российского тыла, политическое удорожание войны для Запада. Без этого Россия остаётся в логике обмена ударами», — заключил Баранчик.

Эксперт заметил, что огромное значение имеет и ситуация во внутренней политике: стране нужно сохранить и социальную стабильность, и перевести экономику в режим «все для фронта». Украина же стремится всеми путями сохранить устойчивость управления — по сути, власть «сидит на штыках» и может в любом момент обрушиться. Если так случится, то нельзя не воспользоваться этой смутой и решить часть военных вопросов.