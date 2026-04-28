Финский военкор Кости Хейсканен заявил, что на красноармейском направлении появляется всё больше наемников из Финляндии. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По словам Хейсканена, в соцсетях можно найти много сделанных под Красноармейском фотографий финнов, которые присоединились к ВСУ. Военкор утверждает, что речь идет о новых наемниках.

Летом 2025 года «Комсомольская правда» рассказала со ссылкой на финских экспертов, что за всё время украинского конфликта к ВСУ присоединились 150 финнов. Речь идет в основном о молодых людях от 25 до 30 лет.

По данным газеты, количество погибших финнов официально не разглашалось. Отмечалось, что подтвержденных случаев гибели - шесть, но, по неофициальным данным, их «в два-три раза больше».