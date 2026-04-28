Сводка СВО за ночь 28 апреля: дроны под «Градом» и успехи в Долгой Балке

В Минобороны РФ сообщили о переходе под контроль российских сил технической базы ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 28 апреля.

«Мальва» уничтожила узел снабжения ВСУ

Артиллеристы 273-й бригады ВС РФ применили новейшие самоходные установки «Мальва», чтобы уничтожить замаскированные позиции ВСУ в Харьковской области. Как рассказали в Минобороны России, после получения уточненных координат цели артиллеристы оперативно развернули комплексы.

Огневое поражение велось осколочно-фугасными снарядами по объектам, расположенным в глубине леса. В результате удара был полностью разрушен укрепленный опорный пункт, уничтожена боевая техника, а также объект инфраструктуры, который использовался для управления подразделениями ВСУ и их снабжения.

Завершив выполнение боевой задачи, расчеты «Мальвы» совершили противоогневой маневр, оперативно сменив позиции.

Операторы дронов ВСУ попали под «Град»

ВС РФ нанесли удар из системы залпового огня «Град» по позициям ВСУ на Днепропетровском направлении. Основной целью стали районы сосредоточения живой силы и расчеты беспилотников, сообщили в Минобороны России.

Цели были выявлены операторами беспилотных систем, которые в режиме реального времени передали координаты на пункт управления огнем. Получив задачу, расчеты БМ-21 «Град» нанесли удары 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Отмечается, что дистанция до целей составляла более 20 километров.

«Тосочка» нанесла термобарический удар

На ореховском направлении расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка» ликвидировали живую силу ВСУ в укрепленных опорных пунктах. Как рассказали в Минобороны, применив тактику скрытного выхода на рубеж, расчеты «Тосочки» нанесли удар пакетом 220-миллиметровых термобарических снарядов по позициям ВСУ с расстояния до 20 километров.

Работа систем ТОС-2 позволила штурмовым группам мотострелков занять опорный пункт ВСУ и завершить зачистку.

Техническая база ВСУ перешла под контроль ВС РФ

Подразделения ВС РФ взяли под контроль пункт управления беспилотной авиацией ВСУ под Добропольем, сообщили в Минобороны России. Объект располагался в укрепленном блиндаже в районе села Гришино.

Замаскированная позиция была обнаружена во время зачистки лесополос. Внутри объекта штурмовые группы нашли полный комплект оборудования для эксплуатации ударных FPV-дронов, а также тяжелые гексакоптеры, оборудованные системами сброса. Помимо летательных аппаратов, в перечень трофеев вошли системы спутниковой связи, специализированные мониторы, ноутбуки и средства радиосвязи.

Несмотря на попытки ВСУ уничтожить оставленную технику ударами FPV-дронов, оборудование удалось эвакуировать. Изъятую технику передали в профильные подразделения беспилотных систем группировки «Центр» для анализа.

Российские дроны вывели из строя автопарк ВСУ

Командир роты беспилотников ВС РФ с позывным «Кадет» рассказал, что операторы российских дронов за сутки уничтожили десять пикапов ВСУ в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Командир отметил, что операторы ведут круглосуточную воздушную разведку и пресекают попытки ВСУ переместить свою технику. В результате украинским войскам не удается сосредоточить силы на линии соприкосновения. Российские войска продолжают двигаться вперед и увеличивать буферную зону.

ВСУ потеряли Ильиновку

Военкор Юрий Котенок заявил, что российские войска вытеснили ВСУ с территории села Ильиновка под Константиновкой. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Котенок рассказал, что ВСУ пыталась удержать окраину села, предприняв несколько контратак, но вернуть контроль над ней так и не смогли. Он добавил, что под контроль ВС РФ перешли лесополосы между Ильиновкой и селом Степановка, а также в районе Долгой Балки.

ВС РФ пробились к центру Долгой Балки

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что ВС РФ пробились в центральную часть поселка Долгая Балка, расположенного под Константиновкой. Об этом рассказали «Аргументы и факты».

По данным Царева, российские войска выбили ВСУ с северных окраин Ильиновки, а также зачистили «карман» между селами и вышли к Долгой Балке с востока. Штурмовики, двигавшиеся со стороны села Ильиновка, закрепились в многоэтажной застройке в районе улиц Леваневского и Громова.

Царев добавил, что российские силы также закрепляются в частном секторе на востоке Константиновки и ведут бои на юге города.