Раскрыты «козыри» Ирана на случай срыва переговоров с США

У Ирана осталось несколько «козырей» на случай срыва переговоров Соединенными Штатами и возобновления боевых действий. Как сообщает aif.ru, об этом заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Ранее телеканал Al Mayadeen заявил, что Иран передал американской стороне трехэтапную формулу переговоров. Сперва Тегеран хочет добиться прекращения боевых действий с гарантиями безопасности для страны и Ливана, после — урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива и только потом допускает переход к обсуждению ядерного вопроса.

«У США огромное преимущество в военном плане. Но тем не менее, Иран продемонстрировал высокую эффективность своих вооруженных сил в ходе конфликта, использовал целый ряд современных военных разработок, некоторые из них были испытаны впервые во время конфликта. Судя по всему, у Ирана еще есть несколько козырей в рукаве, которые они могут применить», — прокомментировал ситуацию Шаповалов.

По словам политолога, речь идет не только об известных миру вооружениях, но и о системах, о существовании которых противники Ирана могут только догадываться. Это и средства радиоэлектронной борьбы, и гиперзвуковые ударные комплексы, о разработке которых Тегеран отчитывался ранее.

Вместе с тем эксперт заметил, что Иран сознательно придерживается оборонительной тактики, лишь отвечая на американские атаки. В случае срыва переговоров Тегеран возобновит как удары, так и другие действия, направленные против США. Одним из таких действий может стать активация союзных сил в Йемене для блокировки Баб-эль-Мандебского пролива, который играет важную роль в мировых морских грузоперевозках.