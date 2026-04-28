Новый приказ министра обороны России оценили фразой «полетят головы»

В случае неисполнения приказа главы Министерства обороны России Андрея Белоусова о бойцах войск Беспилотных систем (БПС) «полетят головы». Такой фразой на публикацию документа отреагировал российский военный корреспондент Дмитрий Кулько.

По словам Кулько, такие последствия наступят при переводе бойцов нового рода войск в штурмовики.

«За отправку дроновода на штурм полетят головы. Министр обороны ввел персональную ответственность для командиров за использование специалистов БПС не по назначению», — написал в блоге журналист.

Кулько подчеркнул, что использование ценных бойцов по назначению критически важно для Вооруженных сил России.

«Именно превосходство в беспилотниках определит, кто будет диктовать условия в эту летнюю кампанию», — написал он.

Днем ранее сообщалось, что Минобороны усилило запрет на перевод бойцов из войск беспилотных систем. Начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин отмечал, что отправка бойца войск БПС на должности в другие подразделения и рода войск без его личного согласия не допускается. По его словам, этот принцип предусмотрен условиями контракта и директивными указаниями Генштаба.