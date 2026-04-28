На Западе назвали причины неготовности НАТО к конфликту с Россией

Война между США и Ираном выявила пять причин неготовности Североатлантического альянса к полномасштабному конфликту с Россией. Об этом со ссылкой на дипломатов, а также действующих и бывших должностных лиц НАТО, пишет издание Politico.

Эксперты отметили, что противостояние с Ираном продемонстрировало, что у НАТО есть целых пять уязвимых мест в обороне: истощение запасов оружия, отсутствие превосходства в воздухе, недостаточная мощь военно-морских сил, разобщенность входящих в объединение стран, а также зависимость от украинских технологий по борьбе с беспилотниками.

МИД: Европа готовится к войне с Россией

При этом один из дипломатических источников пояснил, что у Европы вызывает беспокойство политика США. Так, европейские страны предполагают, что в случае смещения внимания Вашингтона на другие регионы, значительная часть ресурсов альянса может быть «выведена из Европы». А тема острой нехватки боеприпасов в НАТО будет обсуждаться на июльском саммите альянса.

«Военные действия на Украине и на Ближнем Востоке — это не изолированные друг от друга явления, и из них можно извлечь много полезного при размышлениях о войнах будущего. Эти совокупные уроки должны помочь нам лучше понять, в каком направлении следует развивать военный потенциал», — заявил изданию заместитель командующего Военно-воздушных сил Франции генерал Доминик Тардиф.

Напомним, что отношения между США и Европой резко ухудшились после того, как президент США Дональд Трамп заявил о необходимости американского контроля над Гренландией. Также американский лидер обвинил европейских союзников по НАТО в отказе помогать с открытием Ормузского пролива, назвав их «бумажными тиграми», и высказал желание выйти из альянса.