Минобороны России выпустило заявление после мощных взрывов в Туапсе из-за атаки ВСУ

В ночь на 28 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией России, в том числе над Краснодарским краем, почти 200 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление с таким содержанием опубликовало Министерство обороны России.

По информации оборонного ведомства, под удар попали шесть регионов России. Система ПВО уничтожила 186 летательных аппаратов. Кроме территории Кубани были атакованы Астраханская, Волгоградская, Ростовская и Курская области, а также Республика Крым. Также дроны ВСУ были уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей. Уточняется, что все летательные аппараты относились к самолетному типу.

Падение обломков дрона вызвало пожар на НПЗ в Туапсе

Минобороны опубликовало заявление после сообщений о мощных взрывах в Туапсе. По информации оперштаба региона, из-за атаки ВСУ в городе вспыхнул новый пожар на объекте нефтяной промышленности.

В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, в том числе от Главного управления России по Краснодарскому краю.