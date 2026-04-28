В США нашли лучший вариант действий в войне с Ираном

США следует принять предложенные Ираном условия переговоров. Такое мнение высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

Он подчеркнул, что это — лучший из возможных вариантов, поскольку Вашингтон сейчас находится в наихудшем положении и должен принять решение, которое положит конец финансовым проблемам, возникшим из-за «глупой» войны с Ираном.

«Все, что мы можем сделать на данный момент и что имеет хоть какой-то шанс на успех, — это принять наилучшие условия, которые мы можем получить в результате переговоров и которые приемлемы для Тегерана, и дожить до следующего дня», — считает Дэвис.

Он также выразил уверенность, что морская блокада Ирана не увенчается успехом, а лишь нанесет огромный ущерб США.

Ранее Иран предложил США трехэтапные переговоры. Однако. как сообщила WSJ, американский лидер Дональд Трамп скептически отнесся к идее Тегерана и планирует выступить с контрпредложением в ближайшие дни.