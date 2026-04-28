Предотвращена попытка атаки ВСУ на южный регион России

Украинский дрон уничтожили в Каменском районе Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что атака произошла ночью. К текущему моменту информация о пострадавших и каких-либо разрушениях не поступала, отмечается в заявлении.

«Будет уточняться», — добавил губернатор.

27 апреля пресс-служба министерства обороны России заявила, что в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все цели нейтрализовали над Брянской областью.

В ночь на 26 апреля украинские военнослужащие попытались нанести удары по объектам в России с помощью 203 дронов самолетного типа. Часть летательных аппаратов сбили в 14 областях — Смоленской, Ярославской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Калужской, Ростовской, Новгородской, Тверской, Белгородской, Владимирской, Брянской, Рязанской и Вологодской. Некоторое количество беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря, а также в Крыму и столичном регионе.

Ранее в Кремле рассказали, как часто Путину докладывают об атаках ВСУ на российские регионы.