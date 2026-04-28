Украина заменит солдат на передовой робототехническими комплексами — Киев намерен заключить контракты на поставку 25 тыс. наземных робототехнических комплексов.

«Наша цель — 100% логистики на передовой должно выполняться роботизированными системами», — сообщает Defense News со ссылкой на главу Минобороны Украины Михаила Фёдорова.

Ранее в The Independent отмечали, что ВСУ стали использовать новую тактику с применением наземных роботов.