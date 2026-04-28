На Украине заявили об оказавшихся на «голодном пайке» Patriot

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезный дефицит боеприпасов для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в интервью журналистке Янине Соколовой на ее YouTube-канале.

Он отметил, что запасы ракет-перехватчиков ограничены, а системы Patriot фактически находятся на «голодном пайке». Кроме того, дефицит также коснулся и других западных систем противовоздушной обороны (ПВО), включая NASAMS и IRIS-T. Причиной нехватки боеприпасов Игнат назвал высокую интенсивность российских ударов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящемся сокращении поставок ракет для систем Patriot из-за войны США и Израиля против Ирана. О том, что Украина начала «задыхаться» без боеприпасов для американских Patriot, писала газета The Wall Street Journal.