ВСУ ударили по Севастополю

В Севастополе военные отражают украинскую атаку, сбиты три воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В ходе отражения удара со стороны украинских войск работают системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. По предварительным данным, три воздушные цели были поражены в районе Северной стороны и Балаклавы.

Специалисты Спасательной службы Севастополя сообщают, что никакие гражданские постройки и объекты городской инфраструктуры не получили повреждений, говорится в сообщении главы региона в «Максе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские средства противовоздушной обороны уже отразили атаку беспилотников на Севастополь, уничтожив 14 БПЛА.