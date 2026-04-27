Средства ПВО уничтожили 30 беспилотников ВСУ над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами страны.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, украинские дроны были уничтожены в период с 10:00 до 22:00 мск над Белгородской и Курской областями, Крымом и акваторией Чёрного моря.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении 11 украинских беспилотников в ходе отражения атаки на город.