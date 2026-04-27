В России назвали неожиданную версию ликвидации «куколки Зеленского»

Обстоятельства ликвидации украинского кинопродюсера, кастинг-директора и военнослужащей Виктории Бобровой с позывным Цветок не раскрываются, однако советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников озвучил версию о возможном возмездии. Он назвал ее в беседе с aif.ru.

Как утверждает эксперт, на передовой украинки нередко зарабатывают на своем присутствии в ВСУ, заманивая туда мужчин.

«На это и был расчет киевских властей, объявляя массовый набор женщин. Они способны мотивировать мужчин на службу в ВСУ», — заявил Иванников.

По его мнению, Цветок «торговала иллюзией героизма», создавая глянцевую картинку конфликта, на которую велись десятки людей. Они же могли и отомстить ей, считает эксперт.

«Она затащила на передовую несколько десятков человек, которые лишились жизни, здоровья, стали инвалидами. Поэтому отомстить ей было кому», — указал Иванников.

Ранее сообщалось, что Боброва служила офицером отделения коммуникаций управления в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ «Эдельвейс».