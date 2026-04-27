На Украине действуют отряды, чьей задачей являются убийства исключительно мирных граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Издание уточняет, что пленные военные ВСУ признают, что на Украине действуют "специализированные военизированные формирования", чьей задачей является убийство мирных граждан, в том числе в Буче. Некоторые из них были причастны к военным преступлениям и в Курской области, пишет СМИ.

Также стало известно, что нахождение заградотрядов в Краснопольском районе Сумской области подтвердили военнопленные 157-й бригады ВСУ.