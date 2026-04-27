Белоусов провел переговоры с замминистра обороны Ирана

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с заместителем министра обороны Ирана по стратегическому планированию бригадным генералом Талаи-Ник Резой. Встреча состоялась в Бишкеке, Кыргызстан, в понедельник, 27 апреля. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Глава оборонного ведомства РФ подчеркнул, что страна выступает за урегулирование иранского конфликта исключительно дипломатическим путем.

«Поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Ирана. Желаю братскому иранскому народу, его вооруженным силам стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз», — указал он, добавив, что Москва готова оказать любую поддержку для разрешения ситуации и будет, как и прежде, поддерживать Тегеран.

Иранский военачальник в ответ на это поблагодарил Белоусова за возможность встретиться и обсудить актуальные вопросы взаимодействия между странами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за продолжение переговоров между США и Ираном и считает недопустимым возвращение к боевым действиям.