ВСУ снова атаковали Севастополь после мощнейшего удара по городу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь.

Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», — написал он.

По его словам, в районе Омеги и мыса Херсонес над морем было уничтожено три беспилотных летательных аппарата. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

В ночь с 25 на 26 апреля Украина нанесла массированный удар по Севастополю. Город атаковали почти 100 дронов. Развожаев назвал налет мощнейшим. Как утверждал губернатор Севастополя, ВСУ планировали запугать население.