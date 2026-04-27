Дроноводы «Рубикона» уничтожили броневик «Казак» на Сумском направлении

Минобороны России сообщает о поражении украинского броневика «Казак» в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали дроноводы из центра «Рубикон».

В МО РФ уточнили, что это произошло на Сумском направлении. Российские военнослужащие применили FPV-дрон.

Также на видео, опубликованном российским оборонном ведомством, присутствует нанесение огневого поражения украинскому пикапу, НРТК, различным укратиям, пунктам управления беспилотниками и полевым складам.

Ранее Минобороны России показало кадры боев за Таратутино, которое также находится в Сумской области. О взятии под контроль этого населенного пункта штурмовыми группами 34-й отдельной мотострелковой бригады сообщалось сегодня.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.