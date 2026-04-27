Российским истребителям помешала высота над уровнем моря
Эффектному пилотированию истребителя могут помешать особенности местности, в частности, высота над уровнем моря. Об этом ТАСС рассказал Герой России, летчик-испытатель Сергей Богдан.
По его словам, демонстрационный полет с выполнением фигур высшего пилотажа предполагает работу силовой установки самолета на пределе возможностей.
Богдан добавил, что «в Дубае высота аэродрома практически нулевая, в России температура ниже».
