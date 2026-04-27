Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил, что Варшава тестирует новое оружие на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство РАР.

По словам Томчика, Польша тестирует новые военные технологии в зоне боевых действий на Украине. При этом он также добавил, что польские и украинские предприятия в последнее время стали активно сотрудничать в вопросе производства дронов.

«Наши ведомства работают над новыми видами оружия. Особенно нас интересует техника дронов и антидронные системы. Лучшим местом их для тестирования является зона эффективной проверки», — заявил он.

Помимо этого, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил планы по тестированию польских дронов на Украине.

Участник СВО сравнил дроны России и Украины

Ранее в Польше заявили о планах создать «армаду дронов» с помощью Украины.