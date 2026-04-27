Украинских боевиков разметало 203-миллиметровыми снарядами. Это сделали расчеты самоходных артиллерийских установок «Пион» 45-й артиллерийской бригады из состава группировки войск «Запад». Об этом сообщает МО РФ.

«Расчеты самоходных артиллерийских установок уничтожают опорные пункты, артбатареи, вооружение и военную технику ВСУ. Наносят удары туда, где враг и вовсе не ожидает», - говорится в сообщении.

Снаряды легли точно, несмотря на сильный туман, который ограничил применение средств воздушной разведки. Стрельба корректировалась при помощи звукометрического комплекса. Прямого попадания удалось добиться уже вторым выстрелом. После этого артиллеристы перешли на беглый огонь. Результат - сильный пожар и детонация боекомплекта противника.

Ранее сообщалось, что расчет «Малки» уничтожил заглубленный командный пункт ВСУ. Успех подтвердили при помощи камер беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.