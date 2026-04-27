Финляндия решила расширить выпуск дронов для ВСУ

Финская компания Summa Defence объявила о планах расширить производство беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предприятие также намерено запустить совместный выпуск дронов с украинской фирмой TAF Industries. Сообщение об этом опубликовано на официальной сайте компании.

В министерстве обороны России ранее отмечали, что европейские страны на фоне потерь ВСУ и нехватки личного состава приняли решение наращивать поставки беспилотников Киеву для ударов по российской территории.

Как уточняется в заявлении финского производителя, подписанный с украинской стороной меморандум не имеет юридической силы. Окончательное решение о сотрудничестве пока не принято. Summa Defence начала поставлять дроны на Украину в декабре 2025 года и уже создала совместные производственные мощности с рядом украинских компаний.

Ранее Military Watch Magazine (MWM) сообщил о приближении Финляндии к соглашению с США о совместном использовании ядерного оружия (ЯО) на истребителях пятого поколения F-35 на границе с Россией.