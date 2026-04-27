Стало известно о запрещенном оружии при атаке ВСУ на Севастополь

Боеприпасы, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь, рассчитаны на уничтожение живой силы противника, их применение по гражданским объектам запрещено, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, политолог Алексей Живов.

«Такой тип боеприпасов рассчитан на уничтожение живой силы противника. Соответственно, его обычно применяют в различных средствах, это может быть снаряд, ракета, дрон, но не применяют его по гражданским объектам. Применение таких типов боеприпасов по гражданским запрещено военными конвенциями и так далее. То есть это военное преступление», — сказал Живов.

Он объяснил, что беспилотник подлетает к зданию или к месту скопления граждан, после чего, не долетая до земли, происходит подрыв. Разлетаются несколько тысяч вольфрамовых шариков, которые могут прошить лист металла.

«Безусловно, это очень опасный тип боеприпаса. Применение его по гражданским объектам, по людям строго-настрого запрещено всеми международными правилами, что не помешало противнику в этот раз в Севастополе его применить», — отметил Живов.

По словам политолога, речь идет о военном преступлении, которое ВСУ регулярно совершают.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что у мощнейшего ночного налета ВСУ на город была одна особенность. По его словам, Севастополь был атакован около 100 беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), начиненными металлическими шариками.

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что взятие под контроль двух областей Украины — Николаевской и Одесской — позволит Российской армии обеспечить полную защиту Севастополя от атак ВСУ.