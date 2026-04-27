Европа не готова к боевым действиям против РФ. Как сообщает «КП», об этом рассказал журналист, политик и основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александром Песке.

По его мнению, в действительности Европа не готовится к потенциальному конфликту с Россией — в обозримом будущем Песке не видит возможности ведения активных действий армиями стран ЕС. Несмотря на то, что европейцы согласились тратить по 5% ВВП на оборону, изменения в бюджеты в подавляющем числе стран не внесены. Например, Германия пока тратит на оборону лишь 1,5% ВВП, а у Франции «нет правительства и нет второго авианосца».

«В Германии в 186-тысячной армии около 90 тысяч военнослужащих ни разу в жизни не держали в руках оружие. На сегодня в бундесвере есть две боеспособные бригады. Бригада, которая должна к концу 2027 года стоять в Литве с численностью до 5,5 тысяч человек, по-прежнему насчитывает 600 человек кадрового резерва и разворачиваться больше не может», — отметил издатель.

Кроме того, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI, РФ входит в первую пятерку стран с самыми большими тратами на оборонную промышленность. Как заметил Песке за РФ там следует Германия, однако «следом ни Швеции, ни Италии, ни Испании не видно».