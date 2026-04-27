Сводка СВО за день 27 апреля: удар «Бумеранга» и дроны против роботов ВСУ

Днем в понедельник, 27 апреля, беспилотные войска ВС РФ уничтожили роботов ВСУ на добропольском направлении. Также военные сообщили об отражении массированной атаки украинских дронов.

Удар «Бумеранга»

Дрон-перехватчик российской группировки войск «Днепр» уничтожил украинский разведывательный беспилотник «ГОР» в небе Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. Удар по украинскому дрону нанес FPV-беспилотник «Бумеранг». Через несколько минут после получения задачи оператор российского FPV-дрона обнаружил цель и точным попаданием поразил ее.

Дроны против роботов ВСУ

Расчеты войск беспилотных систем ВС РФ уничтожили роботизированные комплексы и технику ВСУ на добропольском направлении, рассказали в Минобороны России. Операторы дронов организовали засады и уничтожили пикапы ВСУ.

Кроме того, во время дежурного полета в режиме «свободной охоты» были уничтожены несколько роботизированных комплексов ВСУ, подвозивших продовольствие, имущество и боеприпасы. Также была ликвидирована боевая бронированная машина HMMWV.

Операция «Ланцета»

Расчет ударного беспилотника «Ланцет» уничтожил боевую бронемашину ВСУ на днепропетровском направлении, сообщили в Минобороны России. Бронемашина, проводившая ротацию украинских сил, была обнаружена во время разведывательного полета рядом с лесополосой. После идентификации техники по ней был нанесен точечный удар.

«Центр» отразил налет дронов ВСУ

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» успешно отразили массированный налет украинских дронов в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Военные 9-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ организовали плотный заградительный огонь, используя стрелковое оружие и зенитные ракетные комплексы.