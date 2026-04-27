В России заявили о необходимости взять еще две области Украины

Освобождение двух областей Украины — Николаевской и Одесской — позволит ВС РФ обеспечить полную защиту Севастополя от атак ВСУ, заявил в интервью «Газете.Ru» военный эксперт Виктор Литовкин.

«Для того чтобы защитить Севастополь, мы должны освободить Николаевскую и Одесскую области для начала», - поделился своей точкой зрения он.

По мнению собеседника издания, в таком случае Россия защитит и Севастополь, и Крым, и южное побережье Кавказа.

При этом военный аналитик указал на то, что в тактическом отношении Севастополь защищен, поскольку у города есть системы ПВО, РЭБ и разные виды противовоздушных ЗРК.

По словам Литовкина, отряды самообороны, которые губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил сформировать из местных жителей, необходимо обеспечивать оружием для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Это должно дополнить те системы ПВО, которые есть в городе, добавил специалист.