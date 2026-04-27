Новая эскалация и мощный удар «Хезболлы»: главные новости войны на Ближнем Востоке

Ближний Восток замер в шаге от полномасштабной войны: эксперты заявляют о «последних сутках» перед крупнейшей эскалацией, в то время как режим прекращения огня окончательно рассыпается. Пока авианосная группа США стягивается к берегам региона, Иран демонстративно отказывается от переговоров под давлением.

Эскалация в ближайшие дни

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает, что война на Ближнем Востоке может возобновиться в большем масштабе уже в ближайшие сутки, пишут «Аргументы и факты».

Об этом, по версии некоторых экспертов, говорит отсутствие контактов министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с представителями США, прибытие трех авианосцев в зону конфликта, в том числе судна USS Bush, и призыв Китая к эвакуации, адресованный гражданам КНР в Иране.

Иран против «принудительных переговоров»

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не будет вступать в «принудительные переговоры» с Соединенными Штатами, несмотря на давление и угрозы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на иранское государственное телевидение.

В телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом Пезешкиан заявил, что продолжающиеся действия США подрывают доверие и осложняют любой путь к диалогу. Он добавил, что прогресс останется затруднительным, если не будут прекращены «враждебные действия и оперативное давление» со стороны Вашингтона.

Пезешкиан заявил, что Вашингтон должен сначала устранить «оперативные препятствия», включая блокаду судов, следующих в иранские порты и обратно.

Заявление «Хезболлы»

Лидер «Хезболлы» Наим Касем отверг решение ливанского правительства о проведении прямых переговоров с Израилем, заявив, что движение не сложит оружие, сообщает Al Jazeera.

Визит Арагчи в Россию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС. Информацию о визите подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Удар «Хезболлы»

«Хезболла» дала «решительный ответ» на нарушения режима прекращения огня; проведя пять операций против израильских солдат, сообщает Mehr.

«Хезболла» заявила, что ее бойцы атаковали артиллерийские позиции Израиля в районе Аль-Баяда с помощью дронов-камикадзе. Согласно отчету, через несколько часов после этой операции «Хезболла» нанесла еще один удар с использованием беспилотника-камикадзе по месту сосредоточения израильских военных в том же районе.

Также сообщается, что группа израильских солдат, направленная для эвакуации раненых в район Ат-Тайбе, попала под огонь ливанских сил. Кроме того, войска и техника Израиля в районе Телль-эн-Нахас в окрестностях Кфар-Килы были атакованы управляемой ракетой.

В районе Ат-Тайбе два дрона-камикадзе уничтожили танк Merkava.