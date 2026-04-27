Командиры ВСУ начали признавать, что дроны, на которые сейчас делается упор в украинской армии, окончательно расслабили штурмовиков, то есть бойцов штурмовых подразделений, которые должны идти в атаку и выбивать противника с его позиций. В результате пехота фактически разучилась работать на поле боя. Об этом заявил командир 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Вадим Черний, который возглавил бригаду в январе 2026 года после стремительной потери Северска.

Напомним, в начале декабря прошлого года стало известно о стремительном взятии Северска - ключевого населённого пункта для освобождения Славянско-Краматорской агломерации. Противник признается, что Северск потеряли за считанные недели, хотя до этого обстановка там считалась стабильной.

По словам украинских военных, «предыдущее командование скрывало потери позиций и проявляло военную импотенцию на линии соприкосновения». В частности, за день до официального сообщения об освобождении Северска командование ВСУ заявляло, что «бригада держит плотную оборону, и выход из города не планируется». На самом же деле, вэсэушники десятками самовольно покидали позиции и спасались бегством.

В частности, новый командир 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая не смогла защитить Северск и была разгромлена российской армией, рассказал, что первые впечатления от бригады «были негативные».

«Был комплекс халатного отношения, безответственности, неконтролируемости, кумовства всех звеньев. Комплекс этих причин выстрелил через год-полтора боевых действий. Соответственно, ситуация перешла в неконтролируемый характер, что привело к потере Северска. Пехотинцы не умели стрелять, потому что командиры полагались на буферную зону — её должны были контролировать дроны», - рассказал он.

Он отметил, что чрезмерное упование на поддержку дронов привело к деградации штурмовиков: «Силы у бригады были. Но воинская часть на 90% занималась дроновой составляющей и не занималась подготовкой пехоты, как основы нашей обороны. Тем более, когда начинаются бои за населённый пункт, дроны полезны, но вести бои в урбанизированной местности может только хорошо обученная пехота».

Боевая подготовка, по его словам, не проводилась или была только на бумаге. В итоге пехотинцы настолько отстали, что не могли использовать оружие по назначению, не знали, как оборудовать позиции при наличии лопат, мешков.

«У пехоты не было даже минимального понимания действий при засадах, вступлении в бой, алгоритма действий, если противник приближается. Они не знали, как нужно уничтожать противника».

При этом у каждой воинской части на этом направлении была аналогичная ситуация. Бригады, по словам Черния, расслабились, так как участок казался стабильным, ведь на поле боя во всю работали дроны.